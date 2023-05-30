$80.06+0.0985.90-0.02

"Мегафон" подал в суд ЕС иск об отмене санкций

Российская компания "Мегафон" подала в Европейский суд юстиции иск против Совета ЕС об отмене санкций. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

«Мегафон» подал в суд ЕС иск об отмене санкций
© ТАСС

"Дело T-193/23: иск, возбужденный 13 апреля 2023 года - "Мегафон" против Совета", - написано в документе.

В пресс-службе оператора подтвердили ТАСС, что "Мегафон" оспаривает решение о введении ограничений, в компании уверены, что оснований для ее включения в санкционный список нет.

"Основополагающая задача бизнеса "Мегафона" - предоставление услуг связи населению по всей стране, при этом для 1,5 млн абонентов "Мегафон" является единственным доступным оператором связи", - добавили в пресс-службе.

"Учитывая исключительно гражданский характер нашего бизнеса, мы убеждены, что критерии, по которым формируется список ограничений ЕС, к "Мегафону" не применимы", - заключили в компании.

Евросоюз в феврале 2023 года ввел в действие 10-й пакет санкций против России, ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц. Также Министерство торговли США расширило санкции против РФ и Белоруссии, в том числе ввело экспортные ограничения. Минторг США внес в черный список 76 организаций из России, а также компании из других стран. Экспортные ограничения были введены, в частности, в отношении "Мегафона".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий