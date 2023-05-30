Глава ФНС извинился за "плохое внедрение" единого налогового счета

"Первое - это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим количеством компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Нам пришлось менять на ходу фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности", - сказал во вторник Егоров в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.