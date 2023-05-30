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Глава ФНС извинился за "плохое внедрение" единого налогового счета

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров признал плохое качество внедрения единого налогового счета (ЕНС) и принес за это извинения.

Глава ФНС извинился за "плохое внедрение" единого налогового счета
© РИА Новости

"Первое - это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим количеством компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Нам пришлось менять на ходу фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности", - сказал во вторник Егоров в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

При этом он согласился, что возникшие сложности причинили бизнесу "огромные неудобства". За что мои извинения. <...> Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить", - добавил он.

Тем не менее, по словам главы ведомства, ЕНС - это "очень правильная история".

"Чтобы вы понимали: за 2021 год 3 трлн невыясненных платежей. За 2022 год - 600 млрд невыясненных платежей", - отметил Егоров.

Глава ФНС отметил, что открыты все личные кабинеты физических лиц, однако работа по личным кабинетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц продолжается.

С 1 января 2023 года налоговая служба перешла к работе в рамках единого налогового счета. При этом налогоплательщики жаловались на расхождения по сальдо и недоступность личных кабинетов. В конце января служба выпустила письмо, в котором запретила наказывать бизнес до сверки с ним сальдо по ЕНС до 1 марта. По словам Егорова, в январе после запуска системы ЕНС была обнаружена ошибка в техническом коде.

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