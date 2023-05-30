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Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы в Россию

Компания из США Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы Acuvue в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы в Россию
© РИА Новости

«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», – сообщили в пресс-службе.

Россия может столкнуться с дефицитом контактных линз

Johnson & Johnson является крупнейшей в мире компанией по производству товаров для здоровья. Ранее появилась информация, что Johnson & Johnson предупреждает партнеров в России о скорой приостановке импорта контактных линз. Тогда в Минпромторге заявили, что в случае прекращения поставок ведомство рассмотрит их включение в перечень параллельного импорта.

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