Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы в Россию
Компания из США Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы Acuvue в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», – сообщили в пресс-службе.
Johnson & Johnson является крупнейшей в мире компанией по производству товаров для здоровья. Ранее появилась информация, что Johnson & Johnson предупреждает партнеров в России о скорой приостановке импорта контактных линз. Тогда в Минпромторге заявили, что в случае прекращения поставок ведомство рассмотрит их включение в перечень параллельного импорта.