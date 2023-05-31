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Цена Twitter с момента покупки Маском упала на две трети

Компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, сегодня стоит на 67% меньше, чем в октябре минувшего года, когда ее приобрел Илон Маск. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Fidelity Investments сообщает Bloomberg.

Стало известно, насколько изменилась цена Twitter после покупки Маском
© globallookpress.com

По данным агентства, текущая стоимость Twitter оценивается лишь в 33% от покупной цены, которую владелец Tesla и SpaceX заплатил в 2022 году (44 миллиарда долларов, включая 33,5 миллиарда из его собственного капитала).

Fidelity Investments впервые понизила оценочную цену Twitter в ноябре 2022 года на 44% от покупной цены. В декабре и феврале она вновь уценила фирму. В итоге Маск лишился $850 млн от своего 187-миллиардного состояния.

Twitter столкнулась с финансовыми трудностями после покупки компании Маском. По словам предпринимателя, доход Twitter от рекламы упал на 50% после взыскания с компании долгов на сумму более 13 миллиардов долларов, а также в результате неверных управленческих решений и проблем с модерацией контента.

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