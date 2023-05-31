Стало известно, насколько изменилась цена Twitter после покупки Маском

Компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, сегодня стоит на 67% меньше, чем в октябре минувшего года, когда ее приобрел Илон Маск. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Fidelity Investments сообщает Bloomberg.

По данным агентства, текущая стоимость Twitter оценивается лишь в 33% от покупной цены, которую владелец Tesla и SpaceX заплатил в 2022 году (44 миллиарда долларов, включая 33,5 миллиарда из его собственного капитала).

Fidelity Investments впервые понизила оценочную цену Twitter в ноябре 2022 года на 44% от покупной цены. В декабре и феврале она вновь уценила фирму. В итоге Маск лишился $850 млн от своего 187-миллиардного состояния.