На авиарейсах по России предложили разрешить покупать алкоголь в duty-free

"Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России. Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", - отмечается в сообщении.