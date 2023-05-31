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Сбер утвердил энергетическую политику компании

Сбер принял энергетическую политику компании в рамках плана по реализации политики по ESG и устойчивому развитию, сообщает пресс-служба банка.

Сбер утвердил энергетическую политику компании
© Пресс-служба Сбера

Главная цель энергетической политики — повышение энергоэффективности банка и всех участников Сбера, что в итоге положительно скажется на конкурентоспособности организаций и приведет к снижению выбросов парниковых газов.

«Энергетическая политика Сбера является документом, который концентрирует текущую деятельность подразделений банка в части использования энергетических ресурсов и обеспечивает системную работу по их управлению», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он добавил, что развитие современных подходов в области зеленых и энергосберегающих технологий не только приближает банк к углеродной нейтральности, но и дает ощутимый экономический эффект для партнеров и клиентов.

Напомним, Сбер стал первым российским банком, объявившим стратегическую цель достижения углеродной нейтральности операционной деятельности не позднее 2030 года.

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