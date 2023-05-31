Стало известно о продаже завода Volkswagen в Калуге

Активы Volkswagen в России, в том числе завод в Калуге, проданы структуре «Авалон» без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов , передает «РИА Новости».

Напомним, что немецкий автоконцерн объявил о продаже своего бизнеса в РФ в конце мая. Покупателем стала компания «Арт-Финанс», которая связана с президентом дилера «Авилон» Андреем Павловичем. Сделка включала в себя завод в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские помещения. Ее сумма и подробности не раскрывались.