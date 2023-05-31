Минпромторг не исключил возможность допрегулирования для маркетплейсов
Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает введение дополнительного регулирования для маркетплейсов и интернет-торговли. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление он сделал во время форума «Неделя российского ритейла 2023». Как считает Евтухов, бурный рост сферы интернет-торговли принёс за собой и некоторые трудности. По его словам, раньше сфера была «саморегулируема и самоконтролируема», но сейчас в области сетевой коммерции всё чаще случаются скандалы и отрицательные ситуации.
«Это значит, что самоуправляемость системы утрачивается», – заявил он.
Евтухов уточнил, что частая и непредсказуемая смена условий участниками рынка, характерная для интернет-торговли, не способствует росту доверия, а также продолжительности и укреплению деловых отношений.
«Это, в целом, негативно сказывается на общем бизнес-климате в сфере. Подобные сценарии требуют соответствующего реагирования. И если они будут продолжаться, то недалеко то время, когда придется нам всем формировать рамки дозволенного. Другими словами, придется выработать регулирование интернет-торговли. Поэтому предлагаю, в числе прочего, вместе подумать и над этим вопросом», – добавил он.
Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить маркетплейс Wildberries на возможное мошенничество после конфликта с продавцами.