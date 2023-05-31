Минпромторг не исключил возможность допрегулирования для маркетплейсов

Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает введение дополнительного регулирования для маркетплейсов и интернет-торговли. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление он сделал во время форума «Неделя российского ритейла 2023». Как считает Евтухов, бурный рост сферы интернет-торговли принёс за собой и некоторые трудности. По его словам, раньше сфера была «саморегулируема и самоконтролируема», но сейчас в области сетевой коммерции всё чаще случаются скандалы и отрицательные ситуации.