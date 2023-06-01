Счетная палата выявила замедление строительства бюджетных объектов в 2022 г.
Счетная палата РФ в ходе проверки, как в 2022 году исполняла бюджет публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", выявила увеличение сроков ввода более чем по половине объектов, за которые ответственна компания, сообщается в материалах Счетной палаты.
"Проверка показала, что, несмотря на высокий уровень авансирования, темпы строительства и ввода объектов остаются низкими. Так, из 148 объектов, предусмотренных программой деятельности компании на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сроки ввода увеличились по 81 объекту (от одного года до четырех лет). Основная причина – нарушение подрядными организациями существенных условий контрактов", - указывается в них.
По данным Счетной палаты, в части Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) из 20 объектов, запланированных к вводу в 2022 году, введено 11. При этом семь из них должны были быть введены еще в 2021 году. Количество брошенных объектов незавершенного строительства (ОНС) за прошедший год выросло с двух до шести. Рост объемов брошенных ОНС увеличился на 1,3 миллиарда рублей, или почти в шесть раз, и составил 1,5 миллиарда рублей.
Основная причина роста – приостановка строительства на срок более шести месяцев в связи с отсутствием финансирования или необходимостью значительной корректировки проектной документации.
При этом аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что в отчетном году расходы компании были исполнены на уровне 99,4% (159,2 миллиарда рублей). Высокий уровень исполнения в основном достигнут за счет авансирования строительства объектов ФАИП.
"В 2022 году кассовое исполнение расходов на строительство 119 объектов ФАИП составило 48,4 миллиарда рублей. Из них 37,7 миллиарда – это авансовые платежи. При этом объем принятых работ составил только 10,7 миллиарда рублей, или 28% от объема выданных авансов", - сказала аудитор.
В целом, подчеркнула Трунова, по итогам проверки Счетная палата признала бюджетную отчетность компании достоверной.
"Бюджетная отчетность компании достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2023 года. Полномочия компании, установленные Бюджетным кодексом, в 2022 году выполнены", - заключила она.