Кабмин решил отложить сокращение выплат нефтяникам

«Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа», — заключается в материале.