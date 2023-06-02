Маск подтвердил планы по переименованию Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы по переименованию принадлежащей ему соцсети Twitter. Соответствующую публикацию он разместил в четверг в этой соцсети.

© EPA/ТАСС

Портал T(w)itter Daily News ранее привел высказывание Маска из его недавнего интервью, в котором предприниматель дал понять, что социальная сеть ввиду расширения своего функционала в будущем может быть переименована в X. "Это правда", - написал в четверг Маск в комментарии к этой публикации.

В апреле стало известно, что компания Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, фактически прекратила самостоятельное существование после слияния с X Corp. Илона Маска. Как уточнялось в постановлении окружного суда штата Флорида, фактическое слияние компаний произошло 4 апреля.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Сразу после покупки он уволил ряд руководителей, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следовало из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.