$80.97-0.0386.58+0.08

Binance решила значительно сократить штат сотрудников

Сотрудники криптовалютной биржи Binance попали под массовое сокращение. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на СМИ.

Binance решила значительно сократить штат сотрудников
© globallookpress.com

Увольнять работников начали после того, как североамериканские регуляторы инициировали расследования в отношении криптобиржи. Отмечается, что у компании возникли на этом фоне проблемы.

Точный объем сокращений пока не раскрывается.

По данным Financial Times, в связи с этими расследованиями рыночная доля Binance во всех торгах криптовалютами за последние три месяца рухнула с 57,5% до 43%.

Весной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США был подан иск против Binance и ее основателя и гендиректора Чанпэна Чжао в связи с нарушением целого ряда действующих в США правил.

Также агентство Bloomberg писало, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий