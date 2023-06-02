Binance решила значительно сократить штат сотрудников
Сотрудники криптовалютной биржи Binance попали под массовое сокращение. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на СМИ.
Увольнять работников начали после того, как североамериканские регуляторы инициировали расследования в отношении криптобиржи. Отмечается, что у компании возникли на этом фоне проблемы.
Точный объем сокращений пока не раскрывается.
По данным Financial Times, в связи с этими расследованиями рыночная доля Binance во всех торгах криптовалютами за последние три месяца рухнула с 57,5% до 43%.
Весной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США был подан иск против Binance и ее основателя и гендиректора Чанпэна Чжао в связи с нарушением целого ряда действующих в США правил.
Также агентство Bloomberg писало, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций.