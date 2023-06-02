$80.88-0.0987.10+0.52

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по работе с ИИ

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по работе с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба банка. Обучение пройдет в онлайн-формате.

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по работе с ИИ
© газета.ру

«Бесплатный курс по NLP расскажет о том, как анализировать тексты с помощью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Специалисты банка рассказали, что курс состоит из 10 уроков. Он посвящен основам NLP в финтехе и тому, как работать с моделями машинного обучения на практике.

При этом лучшие студенты по итогам курса и Data Science соревнования получат 800 тыс. рублей.

Ранее Альфа-Банк запустил Альфа Конфу — серию масштабных офлайн-событий для предпринимателей по всей стране. Мероприятие включает в себя бесплатные встречи с яркими спикерами для всех участников.

Как подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк всегда поддерживает предпринимателей и традиционно организовывает для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий