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«Love is…» выиграл суд у тульских пряников

Арбитражный суд Москвы взыскал 150 тысяч рублей с тульского производителя пряников «Белевский продукт» по иску нидерландской компании Minikim Holland B.V., которая является владельцем прав на бренд «Love is…». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Love is…» выиграл суд у тульских пряников
© Public domain

Помимо этого суд также взыскал 60 тысяч рублей с поставщика ООО «Торговый дом "Белочка”» и 30 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя Валентины Пенджоян, которая является владельцем магазина в Москве. Все эти иски связаны с нарушением прав на бренд «Love is…». При этом суд первой инстанции удовлетворил требования истца лишь частично, так как изначально Minikim Holland требовала компенсацию в 500 тысяч рублей.

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Суд установил, что ответчики занимались производством и продажей пряников с изображениями из комиксов «Love is…». При этом суд отклонил довод одного из ответчиков, что истец является иностранной компанией, а требуемая им компенсация «перейдёт к недружественной стране, которая своими действиями несёт существенную угрозу интересам России». Суд постановил, что это обстоятельство не является оправданием для нарушения права правообладателя. Впрочем, суд в итоге снизил размер компенсации из-за смягчающих обстоятельств – ответчики успели продать всего три пряника за две недели.

Ранее суд арестовал массажиста, который пытался выдать убийство клиента за самоубийство.

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