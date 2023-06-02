«Love is…» выиграл суд у тульских пряников
Арбитражный суд Москвы взыскал 150 тысяч рублей с тульского производителя пряников «Белевский продукт» по иску нидерландской компании Minikim Holland B.V., которая является владельцем прав на бренд «Love is…». Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо этого суд также взыскал 60 тысяч рублей с поставщика ООО «Торговый дом "Белочка”» и 30 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя Валентины Пенджоян, которая является владельцем магазина в Москве. Все эти иски связаны с нарушением прав на бренд «Love is…». При этом суд первой инстанции удовлетворил требования истца лишь частично, так как изначально Minikim Holland требовала компенсацию в 500 тысяч рублей.
Суд установил, что ответчики занимались производством и продажей пряников с изображениями из комиксов «Love is…». При этом суд отклонил довод одного из ответчиков, что истец является иностранной компанией, а требуемая им компенсация «перейдёт к недружественной стране, которая своими действиями несёт существенную угрозу интересам России». Суд постановил, что это обстоятельство не является оправданием для нарушения права правообладателя. Впрочем, суд в итоге снизил размер компенсации из-за смягчающих обстоятельств – ответчики успели продать всего три пряника за две недели.
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