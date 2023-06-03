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Японский завод в Ярославле приостановит работу и уволит 300 сотрудников

Завод японской компании Komatsu приостановит производство и уволит 300 работников. Об этом сообщает официальный портал Ярославской области.

Японский завод в Ярославле приостановит работу и уволит 300 сотрудников
© РИА Новости

На заводе сообщили, что штат сотрудников будет сокращен на 300 человек. Они получат все предусмотренные законодательством выплаты.

«Санкционные ограничения оказывают влияние на работу, но компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле», – отметил генеральный директор ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши.

Первый зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев также заявил, что предприятие не уходит из России.

«ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» продолжит работу. Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности», - сказал чиновник.

По его словам, сокращенные сотрудники - высококвалифицированные специалисты, которые будут востребованы на рынке труда.

В прошлом году ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в Ярославле объявило о минимизации производства из-за нарушенной логистики – начались трудности с поставками ключевых компонентов.

Несмотря на антироссийские санкции, сейчас в Ярославской области работает 75 крупных и средних компаний с иностранным участием.

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