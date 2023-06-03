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"МойОфис" призвал бизнес и госорганы перейти на российское ПО

Бизнес и государственные органы рискуют, откладывая переход на отечественное ПО. Об этом заявил глава компании «Мой Офис» Павел Калякин, передает РИА Новости.

"МойОфис" призвал бизнес и госорганы перейти на российское ПО
© РИА Новости

«Поскольку с 1 января 2025 года использовать иностранное ПО будет нельзя, то российским организациям надо двигаться быстрее», - сказал Калякин.

По его словам, бизнесмены и чиновники недооценивают сложность перехода. Между тем крупным компаниям требуется на это примерно полтора года. Это минимальный срок, когда удаётся всё проверить и протестировать, установить совместимость ПО и оборудования.

Калякин отметил, что спрос на отечественные разработки вырос в несколько раз. Заказчики теперь серьёзнее относятся к переходу на отечественное ПО, понимая риски антироссийских санкций.

Ранее в Госдуме поддержали предложение об использовании в школах и вузах российской операционной системы «Аврора».

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