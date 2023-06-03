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Тинькофф Банк ввел комиссию за пополнение счета наличными в долларах и евро

Тинькофф Банк ввел комиссию в размере одного процента за пополнение счетов в долларах США и евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Тинькофф Банк ввел комиссию за пополнение счета наличными в долларах и евро
© РИА Новости

Комиссия будет взиматься за пополнение счета через банкоматы и сервисы «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка.

«Коммерсантъ» уточняет, что речь идет держателях расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в этих двух валютах.

18 мая Тинькофф банк обратился в суд Европейского союза с иском об обжаловании введенных против кредитной организации санкций. В марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине крупные российские банки начали отключать от системы международных платежей SWIFT. Первыми в списке оказались ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках десятого пакета санкций, который ввели 25 февраля, под ограничения попали Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк.

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