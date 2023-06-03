Тинькофф Банк ввел комиссию за пополнение счета наличными в долларах и евро

Тинькофф Банк ввел комиссию в размере одного процента за пополнение счетов в долларах США и евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия будет взиматься за пополнение счета через банкоматы и сервисы «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка.

«Коммерсантъ» уточняет, что речь идет держателях расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в этих двух валютах.