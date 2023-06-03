В ЕС обсуждают гарантии для желающих хранить газ на Украине компаний

Европейские чиновники заявили, что Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с банками региона о предоставлении гарантий компаниям, которые хотят хранить газ в подземных хранилищах на украинской территории. Об этом сообщает Financial Times.

«Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения», — сказано в сообщении.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что ЕК, в том числе, ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития.

Кроме того, как пишет издание, в данный момент идут обсуждения с финансовыми институтами и с правительствами по вопросу «адекватного страхования».