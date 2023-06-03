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FT: ЕК обсуждает с банками гарантии для желающих хранить газ на Украине компаний

Европейские чиновники заявили, что Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с банками региона о предоставлении гарантий компаниям, которые хотят хранить газ в подземных хранилищах на украинской территории. Об этом сообщает Financial Times.

В ЕС обсуждают гарантии для желающих хранить газ на Украине компаний
© РИА Новости

«Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения», — сказано в сообщении.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что ЕК, в том числе, ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития.

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Кроме того, как пишет издание, в данный момент идут обсуждения с финансовыми институтами и с правительствами по вопросу «адекватного страхования».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон Евросоюзу.

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