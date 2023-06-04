РЖД разработает туристический вагон со стеклянной крышей

Российские железные дороги (РЖД) поставили задачу вагоностроителям создать туристический вагон со стеклянной крышей. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил директор РЖД Олег Белозеров.

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— Мы поставили задачу вагоностроителям сделать вагон туристический. И отличается он, на самом деле… почему бы сверху не сделать стеклянный потолок? — заявил он в эфире телеканала «Культура».

Он отметил, что РЖД уже несколько лет развивают железнодорожный туризм. Такие поездки, добавил Белозеров, пользуются спросом.

Недавно глава комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов заявил, что после всплеска интереса к активному отдыху, который пришелся на прошедший год, популярность туризма продолжает расти.

По его словам, самыми популярными туристическими направлениями в России сейчас являются Северный Кавказ, прежде всего Дагестан, а также Алтай, Карелия, Камчатка и Адыгея.