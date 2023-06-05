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Поставки газа по "Турецкому потоку" остановят на неделю из-за планового ремонта

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут остановлены с 5 по 12 июня из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. При этом газ из России продолжает поступать в Турцию по другому трубопроводу - "Голубому потоку", прошедшему ремонт во второй половине мая.

Поставки росиийского газа по "Турецкому потоку" остановят на неделю
© ТАСС

Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отмечали в "Газпроме".

В 2022 году плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" проходили с 21 по 28 июня.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" ввели в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

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