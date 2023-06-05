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Глава «Абрау-Дюрсо» рассказал о «набитых шишках» на алкогольном рынке КНР

Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов назвал в беседе с РБК китайский рынок алкоголя непростым. По его словам, у местных потребителей достаточно специфические вкусы. При этом глава компании сообщил о наличии интереса там к российской продукции.

Глава «Абрау-Дюрсо» рассказал о «набитых шишках» на алкогольном рынке КНР
© globallookpress.com

Собеседник уточнил, что в в КНР небольшой рынок игристого вина. Как указал он, китайские потребители делают выбор в пользу напитков из государств, которые считаются винодельческими. Так, речь идет, в частности, о Франции и Италии, пояснил президент фирмы.

Он также указал на консервативные привычки китайцев в вопросе выбора алкогольной продукции в среднем и нижнем ценовом сегменте. Титов отметил, что они часто выбирают пиво и байцзю (традиционный китайский крепкий алкогольный напиток).

Глава «Абрау-Дюрсо» подчеркнул, что компания «уже набила там шишек» и пересматривает стратегию в сторону крепких и безалкогольных напитков.

«Еще мы с удивлением обнаружили, что там в тренде сидр и в целом российские яблоки», — добавил он.

Ранее специалисты Роскачества заявили о росте продаж за год грузинских тихих и игристых вин — на 20% в штуках, российских вин — на 5%. Вместе с тем зафиксировано сокращение реализации тихих вин крупнейших европейских стран-поставщиков.

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