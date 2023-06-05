Владелец Continental и Cordiant стал претендентом на покупку завода Bridgestone

Компания Армена Саркисяна S8 Capital стала претендентом на покупку шинного завода японского производителя Bridgestone в Ульяновске. Переговоры по сделке ведутся с февраля 2023 года, ее закрытие планируется до конца года, со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

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Bridgestone заявила о приостановке производства в России и экспорта продукции в страну 14 марта из-за проблем, «вызванных перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют». О продаже предприятия в индустриальном парке «Заволжье» компания объявила в октябре.

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«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — сообщили представители фирмы.

Инвестиции в создание производства составили около 12,5 миллиарда рублей, его продукция экспортировалась в Финляндию, Швецию и Норвегию. Завод выпускает до 2,4 миллиона автопокрышек для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.

В мае S8 Capital выкупила шинный завод немецкой компании Continental в Калуге и предприятия российского холдинга Cordiant в Ярославле и Омске. Суммарно они выпускают 13 миллионов покрышек в год. Получив мощности Bridgestone, S8 Capital может стать вторым российским производителем шин после «Татнефти», купившей в марте 2023-го завод финской Nokian Tyres под Санкт-Петербургом, который выпускает 17,5 миллиона покрышек. Однако для этого холдингу придется решить вопросы импортозамещения, ремонта оборудования, выстраивания логистики и поиска рынков для сбыта, заявил партнер консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко.