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Руководство Polymetal уйдет из российского подразделения из-за санкций

Все ключевые руководители горнорудной компании Polymetal покинут российское подразделение - «Полиметалл» - из-за санкций против него. Об этом сообщается на сайте компании.

В отставку со всех должностей в «Полиметалле» уйдут гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок, вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

В сообщении подчеркивается, что Несис и Назимок сохранят свои текущие должности в Polymetal International plc и сосредоточат усилия на операционной деятельности активов группы, расположенных в Казахстане, а также на перерегистрации компании в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

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Управление активами Polymetal в России делегировали руководителям АО «Полиметалл».

Санкции против АО «Полиметалл» были введены в мае 2023 года.

По оценке Forbes, Polymetal - один из крупнейших российских золотодобытчиков и крупнейший производитель серебра.

Несис ранее рассказал о возможном разделении активов Polymetal на российские и заграничные, чтобы защитить зарубежный бизнес от санкций.

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