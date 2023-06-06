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Беллегпром заявил о замене западных рынков российским

Предприятия концерна "Беллегпром" после ухода с западных рынков компенсировали потери за счет российского. Об этом заявила на пресс-конференции председатель предприятия Татьяна Лугина.

Беллегпром заявил о замене западных рынков российским
© РИА Новости

"Задача по экспорту продукции по отрасли на 2023 год - около 2 млрд долларов, она вполне достижима. Рынки Украины, Евросоюза, Америки, Канады были для ряда наших предприятий высокомаржинальными, - сказал Лугина. - Однако еще до санкций на рынок РФ приходилось 50-60% экспорта, поэтому нам легче было переориентироваться, чем другим отраслям".

По ее словам, наибольшие сложности в переориентации ощутили Оршанский льнокомбинат, фабрика "Витебские ковры", Добрушский фарфоровый завод, которые большой объем продукции поставлял на европейский рынок.

Лугина отметила, что в части импорта сложности возникли с химикатами, красителями, обрабатывающими веществами, большую часть поставщиков пришлось заменить на новых. По ее словам, неплохо себя зарекомендовали производители химической промышленности из Турции, Индии. Кроме того, часть волокна стали закупать в России.

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