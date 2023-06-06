Беллегпром заявил о замене западных рынков российским

"Задача по экспорту продукции по отрасли на 2023 год - около 2 млрд долларов, она вполне достижима. Рынки Украины, Евросоюза, Америки, Канады были для ряда наших предприятий высокомаржинальными, - сказал Лугина. - Однако еще до санкций на рынок РФ приходилось 50-60% экспорта, поэтому нам легче было переориентироваться, чем другим отраслям".