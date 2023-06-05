Шинный завод Bridgestone в Ульяновске может приобрести владелец Continental и Cordiant
Шинный завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске может приобрести владелец Continental и Cordiant - компания Армена Саркисяна S8 Capital. Таким образом, эта фирма может стать вторым крупнейшим производителей шин в России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Bridgestone еще в октябре прошлого года заявлял о планах продажи своих активов. А в марте этого года заявила о приостановке производства и экспорта. Завод выпускал 2,4 миллиона покрышек. Они поставлялись в том числе в Финляндию, Швецию и Норвегию.
S8 Capital еще в мае приобрела шинный завод немецкой компании Continental в Калуге, а также заводы российского Cordiant в Ярославле и Омске. Суммарно они выпускают 13 миллионов шин в год.
Ранее компания "Татнефть" выкупила завод финской Nokian Tyres под Санкт-Петербургом, который выпускает 17,5 миллиона покрышек. Именно этот завод был лидером по производству шин в России. Таким образом, после покупки Bridgestone компания S8 Capital займет второе место по производству шин в России.
Примечательно, что дефицита шин на российском рынке нет. Да, популярные марки резко прибавили в цене, но появились в большом количестве и китайские шины, которые значительно дешевле. Кроме того, запас шин довольно большой в связи с тем, что прошлом году резко упали продажи автомобилей. И если в этом году спрос на машины начинает оживать, шин хватит надолго, считают эксперты. Так что не совсем понятно, на какой рынок сбыта рассчитывают компании, покупающие столь большие производства.
Кроме того, у производителей, приобретших заводы, могут возникнуть проблемы с ремонтом импортного оборудования, поскольку необходимые запчасти сейчас найти сложно.
Кстати, нехватка импортных компонентов скажется и на производстве традиционных российским шин, таких как Cordiant и "Кама". Им также придется искать альтернативу импортным материалам. Как это скажется на качестве самих шин - пока неизвестно.
Комментарий
Автоэксперт Игорь Моржаретто:
- Владельцы S8 Capital хотят создать крупнейший холдинг и стать крупнейшим производителем шин. Но смогут ли они это сделать - пока неизвестно. Поскольку непонятно, какие технологии им оставили и оставят бывшие иностранные владельцы.
Например, Nokian Tyres оставила "Татнефть" бренд Nordman. Под этим брендом выпускались более дешевые шины, чем премиальные. По сути, устаревшие модели премиум-класса. Впрочем "Татнефть" учредил новые бренды.
Все эти смены владельцев пока никак не скажутся на потребителях. У нас большой запас шин - по некоторым оценкам на 2,5 года.
А вопрос, куда сбывать произведенную продукцию, - актуален. Ведь прежде все производители работали на внешние рынки. У той же Nokian только пятая часть продукции шла на внутренний рынок. Сейчас западные рынки закрыты, но есть любопытные варианты в странах СНГ и южных странах. К тому же спрос на шины подстегнут и вступающие с 1 сентября требования менять их летом и зимой. Да и рост спроса на автомобили.
Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков:
- В прошлом году в России было выпущено почти 43 миллиона шин. Имеющиеся сейчас мощности избыточны - если учесть, что есть еще заводы Pirelli, Yokohama, бывший Michelin, а также импорт (Беларусь, Китай и другие). А продажи внутри страны упали с 49 миллионов штук в 2021 году до 35 миллионов штук в 2022.
Экспорт российских шин в Европу и Америку закрыт. Придется оставшуюся поляну как-то делить. В том числе - перетряхивая модельные ряды, подыскивая новых поставщиков сырья, предлагая вкусные цены.