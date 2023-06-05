Завод Bridgestone в Ульяновске может приобрести владелец Continental и Cordiant

- Владельцы S8 Capital хотят создать крупнейший холдинг и стать крупнейшим производителем шин. Но смогут ли они это сделать - пока неизвестно. Поскольку непонятно, какие технологии им оставили и оставят бывшие иностранные владельцы.



Например, Nokian Tyres оставила "Татнефть" бренд Nordman. Под этим брендом выпускались более дешевые шины, чем премиальные. По сути, устаревшие модели премиум-класса. Впрочем "Татнефть" учредил новые бренды.



Все эти смены владельцев пока никак не скажутся на потребителях. У нас большой запас шин - по некоторым оценкам на 2,5 года.



А вопрос, куда сбывать произведенную продукцию, - актуален. Ведь прежде все производители работали на внешние рынки. У той же Nokian только пятая часть продукции шла на внутренний рынок. Сейчас западные рынки закрыты, но есть любопытные варианты в странах СНГ и южных странах. К тому же спрос на шины подстегнут и вступающие с 1 сентября требования менять их летом и зимой. Да и рост спроса на автомобили.