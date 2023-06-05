Названа предположительная дата покупки кризисного швейцарского банка

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует завершить поглощение конкурента Credit Suisse 12 июня. Такую дату UBS называет в пресс-релизе на своем сайте.

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Завершение сделки зависит от того, признает ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США действительным распространяемое на акции Credit Suisse регистрационное заявление. В то же время UBS оставляет за собой право отказаться от оставшихся нераскрытыми условий сделки.

После завершения сделки акции Credit Suisse и американские депозитарные расписки (ADS) будут исключены из листинга SIX Swiss Exchange (SIX) и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащей им акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за бумагу.

О покупке UBS своего конкурента стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Изначально UBS предложил купить Credit Suisse за меньшую стоимость — 1 миллиард долларов, а после заявлял об удвоении суммы. При этом еще 17 марта сообщалось, что оба банка выступают против слияния. Чтобы помочь UBS успешно пройти поглощение, швейцарский ЦБ пообещал выделить ему 100 миллиардов франков (108 миллиардов долларов).