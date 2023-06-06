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Reuters: после одобрение испытаний на людях компания Neuralink подорожала до $5 млрд

Стартап Илона Маска по имплантации чипов в мозг Neuralink увеличил свою капитализацию до пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на итоги раунда частных торгов акциями компании.

Компания Маска подорожала в 2,5 раза после разрешения на вживление чипов в мозг человека
© Газета.Ru

Еще год назад Neuralink оценивался инвесторами в два миллиарда долларов. Привлечь больше денежных средств стартап смог после того, как он получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на испытание имплантов на людях.

По данным Reuters, в рамках частных торгов Neuralink предлагала свои акции по цене $55 за штуку, но журналистам неизвестно, были ли сделки оформлены именно на этих условиях. При этом издание пишет, что инвесторы отнеслись к торгам с большим энтузиазмом, невзирая на то, что, по оценкам экспертов, Neuralink сможет коммерциализировать свои технологии не раньше, чем через 10 лет.

Reuters пишет, что в рамках частных торгов инвесторами главным образом выступили сотрудники Neuralink и ведущие партнеры компании. Подобные сделки является нерелевантными и не отражают реальную стоимость компании.

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