Комитет Совфеда одобрил ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа

Международный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию соглашения с КНР по поставкам природного газа, которое было подписано 31 января 2023 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сенатор от Донецкой народной республики Наталья Никонорова. По соглашению, Россия и КНР поддерживают реализацию договора купли-продажи газа по дальневосточному маршруту. Он был заключен между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК) 3 февраля 2022 года. Документ также предусматривает строительство трансграничного участка газопровода — от газоизмерительной станции (ГИС) в России до стартовой станции "Хулинь" в Китае. "Газпром" спроектирует и дальше им будет заниматься в России, КННК - в Китае. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая отметил, что реализация соглашения о поставках газа из России в Китай по дальневосточному маршруту выгодны обеим сторонам. Прокладка газопровода, по его оценкам, позволит увеличить объем поставок на 10 млрд кубометров в год. Сейчас "Газпром" поставляет газ в КНР по магистрали "Сила Сибири" (газопровод поставляет газ из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона – "Газета.Ru"). Экспорт по нему по итогам предыдущего года составил 15,5 млрд кубометров.