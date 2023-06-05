Глава IATA Уолш: ассоциация хотела бы открытия неба РФ для всех
Международная ассоциация воздушного транспорта хотела бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех. Такое заявление сделал глава IATA Вилли Уолш. Его слова передает «Прайм» со ссылкой на Reuters.
По словам Уолша, в ассоциации осознают, что открытие воздушного пространства РФ требует политического разрешения конфликта на Украине. При этом он считает, что все «вряд ли» смогут получить летать в небе страны в ближайшее время.
«Мысль о том, что мы увидим открытие российского воздушного пространства в ближайшее время, не думаю, что это будет возможно, поэтому нам придется с этим жить... Думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие», — добавил Уолш.
Напомним, что страны Запада и США закрыли свое воздушное пространство для российских судов из-за ситуации на Украине. РФ приняла такие же меры по отношению к ним в качестве ответа.