$81.33+0.4587.03-0.07

Глава IATA Уолш: ассоциация хотела бы открытия неба РФ для всех

Международная ассоциация воздушного транспорта хотела бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех. Такое заявление сделал глава IATA Вилли Уолш. Его слова передает «Прайм» со ссылкой на Reuters.

Глава IATA Уолш: ассоциация хотела бы открытия неба РФ для всех
© РИА Новости

По словам Уолша, в ассоциации осознают, что открытие воздушного пространства РФ требует политического разрешения конфликта на Украине. При этом он считает, что все «вряд ли» смогут получить летать в небе страны в ближайшее время.

«Мысль о том, что мы увидим открытие российского воздушного пространства в ближайшее время, не думаю, что это будет возможно, поэтому нам придется с этим жить... Думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие», — добавил Уолш.

Напомним, что страны Запада и США закрыли свое воздушное пространство для российских судов из-за ситуации на Украине. РФ приняла такие же меры по отношению к ним в качестве ответа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий