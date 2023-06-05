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В России предложили исключить Jagermeister из параллельного импорта

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» попросил правительство исключить биттер (травяной ликер) Jagermeister из списков товаров, предназначенных для параллельного импорта. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе завода.

В России предложили исключить Jagermeister из параллельного импорта
© lenta.ru

Предложить исключить напиток решили после того, как германский производитель биттера Mast-Jagermeister подал два иска на 500 миллионов рублей к калужскому заводу и ретейлерам, отметили в пресс-службе. В суде немецкая компания потребовала защиты исключительных прав. Завод «Кристалл» считает, что зарубежное предприятие хочет необоснованно обогатиться за счет крупного российского налогоплательщика.

«Своими действиями Mast-Jagermeister SE не только наносит материальный и репутационный вред нашей компании, но и препятствует насыщению российского рынка отечественными товарами, снижению розничных цен и созданию новых рабочих мест в регионах РФ», — говорится в письме завода в правительство.

В ноябре 2022 года «Кристалл», по данным РИА Новости, вывел на рынок свои новые бренды биттеров — Alter Heiler и Konig Heiler. Как сообщает ТАСС, после этого представители интересов Mast-Jagermeister SE стали просить ретейл изъять биттеры «Кристалла» из оборота, называя продаваемую продукцию контрафактом.

Затем Калужский завод подал на производителя Jagermeister заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство, по информации ТАСС, выдало германской компании предупреждение. После этого, в мае, она обратилась в суд, а завод объявил, что намерен подать встречный иск.

О прекращении поставок Jagermeister в Россию стало известно в начале ноября 2022 года. Тогда же ликер, как иной алкоголь, включили в перечень продукции, которую можно ввозить в Россию по параллельному импорту.

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