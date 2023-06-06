Российские компании хотят обязать платить налоги за сверхприбыль прошлых лет

Правительственная комиссия одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет. Об этом говорится в телеграм-канале Минфина России. Также этот налог называют windfall tax. Законопроект предусматривает исключение из перечня плательщиков windfall tax тех, кто платит единый сельскохозяйственный налог, отмечают в министерстве. Документ рассмотрят на ближайшем заседании правительства.
При этом, как позже сообщили газета «Ведомости» и Forbes, в Минюсте есть замечания касательно windfall tax. Там считают, что положения законопроекта противоречат статье 57 конституции — о том, что законы о новых налогах не имеют обратной силы. Как обращают внимание в Минюсте, правительство не объяснило сущность нового понятия, которое появится в Налоговом кодексе, — налоги чрезвычайного характера, а также их цели и допустимые случаи введения. Кроме того, в министерстве указывают, что часть добывающих отраслей необоснованно хотят освободить от налога. О том, почему плательщиков сельскохозяйственного налога могут освободить от windfall tax, рассуждает ассоциированный партнер налоговой практики «МЭФ Legal» Анна Зеленская:
— Налог на разовые доходы, на сверхприбыль, в законопроекте назван чрезвычайным налогом. Предполагается, что он будет уплачиваться, исходя из разницы между налоговой базой по налогу на прибыль 2021-2022 года и двух предшествующих лет, то есть 2019-го и 2020-го. Таким образом, по мнению законотворцев, можно исчислить некую сверхприбыль, которая была получена в последующих годах.
— Что собой представляет единый сельхозналог?
— Это режим, который стимулирует сельхозпроизводство. Некая аналогия с упрощенной системой налогообложения, потому что пониженная ставка, иная система расчета. Это льготный спецрежим, который применяется к определенному виду деятельности, конкретно к производству сельхозпродукции. На него могут перейти только компании с определенными критериями, соответствующие такому типу деятельности. Налог на сверхприбыль — это чрезвычайный, разовый налог. Кто именно будет его плательщиком — вопрос открытый, потому что есть и другие легируемые режимы, например IT-компании, но есть юридические нюансы. Например, IT-компании освобождены от налога на прибыль через механизм нулевой ставки, то есть налоговую базу они, тем не менее, исчисляют, поэтому попадают в предмет налога на сверхприбыль, его они, предположительно, будут платить. Исключаются те, кто не является плательщиком налога на прибыль. Последний текст законопроекта, который мы видели, был апрельский, он мог претерпеть с тех пор некоторые изменения. Но, например, такие компании, как компании в Сколкове, которые не являются субъектами, не платят налог на прибыль в целом, предположительно, не будут платить. Точно так же, как и сельхозпроизводители, которые не платят налог на прибыль. Кто платит налог на прибыль, подпадают под объем налога на сверхприбыль, но за исключением определенного вида отраслей.
В РСПП поддержали параметры расчета налога на сверхприбыль, пишет РБК. Но президент союза Александр Шохин считает, что в законопроект нужно добавить ряд уточнений перед внесением в Госдуму. В частности, по его мнению, сейчас нечетко сформулированы нормы, позволяющие заплатить налог по ставке 5%, поэтому есть риск роста ставки до 10%. Власти планируют привлечь 300 млрд рублей через механизм однократной выплаты в бюджет со сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налогоплательщик может уменьшить сумму налога в два раза, до 5%, если перечислит платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Агентство РИА Новости утверждает, что сектор МСП, компании со средней арифметической прибылью за 2021-2022 годы менее миллиарда рублей, а также некоторые компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия и производители сжиженного природного газа не будут платить налог.