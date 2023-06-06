Российские компании хотят обязать платить налоги за сверхприбыль прошлых лет

— Это режим, который стимулирует сельхозпроизводство. Некая аналогия с упрощенной системой налогообложения, потому что пониженная ставка, иная система расчета. Это льготный спецрежим, который применяется к определенному виду деятельности, конкретно к производству сельхозпродукции. На него могут перейти только компании с определенными критериями, соответствующие такому типу деятельности. Налог на сверхприбыль — это чрезвычайный, разовый налог. Кто именно будет его плательщиком — вопрос открытый, потому что есть и другие легируемые режимы, например IT-компании, но есть юридические нюансы. Например, IT-компании освобождены от налога на прибыль через механизм нулевой ставки, то есть налоговую базу они, тем не менее, исчисляют, поэтому попадают в предмет налога на сверхприбыль, его они, предположительно, будут платить. Исключаются те, кто не является плательщиком налога на прибыль. Последний текст законопроекта, который мы видели, был апрельский, он мог претерпеть с тех пор некоторые изменения. Но, например, такие компании, как компании в Сколкове, которые не являются субъектами, не платят налог на прибыль в целом, предположительно, не будут платить. Точно так же, как и сельхозпроизводители, которые не платят налог на прибыль. Кто платит налог на прибыль, подпадают под объем налога на сверхприбыль, но за исключением определенного вида отраслей.