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В Китае выручка производителей дронов в 2022 году достигла рекордных $16,5 млрд

Общая выручка производителей беспилотников Китая по итогам прошлого года выросла на 34%, достигнув рекордных 117 млрд юаней (около $16,5 млрд). Об этом сообщила в понедельник гонконгская газета South China Morning Post.

В Китае выручка производителей дронов в 2022 году достигла рекордных $16,5 млрд
© globallookpress.com

По ее сведениям, такие данные озвучил председатель Ассоциации производителей беспилотных летательных аппаратов города Шэньчжэнь Ян Цзиньцай в ходе выступления на прошедшем там седьмом Всемирном конгрессе беспилотников.

Как он указал, общее число занятых в отрасли компаний выросло по итогам года на четверть и превысило 15 тыс. Больше всего беспилотников для потребительского рынка в мире было произведено в Шэньчжэне, в котором расположена штаб-квартира компании DJI: каждый второй подобный дрон в мире был собран в этом городе.

По данным газеты, по итогам 2021 года общая выручка производителей беспилотных летательных аппаратов Китая составила примерно 87 млрд юаней (около $12,3 млрд).

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