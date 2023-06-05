В Китае выручка производителей дронов в 2022 году достигла рекордных $16,5 млрд

Общая выручка производителей беспилотников Китая по итогам прошлого года выросла на 34%, достигнув рекордных 117 млрд юаней (около $16,5 млрд). Об этом сообщила в понедельник гонконгская газета South China Morning Post .

Как он указал, общее число занятых в отрасли компаний выросло по итогам года на четверть и превысило 15 тыс. Больше всего беспилотников для потребительского рынка в мире было произведено в Шэньчжэне, в котором расположена штаб-квартира компании DJI: каждый второй подобный дрон в мире был собран в этом городе.