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Банк «Хоум Кредит» сменит название

С 1 июля 2023 года банк «Хоум Кредит» изменит название на Хоум Банк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Банк «Хоум Кредит» сменит название
© ТАСС

Один из собеседников издания объяснил, что ребрендинг необходим для того, чтобы не дублировать бренд своего бывшего акционера — чешской Home Credit B.V.

В кредитной организации подтвердили информацию о смене названия, отметив, что банк сохраняет свои фирменные цвета, а название теперь будет писаться кириллицей. Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сначала, уже в июле, обновятся сайт банка и мобильное приложение. На втором этапе, запланированном на четвертый квартал года, будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов, рассказал представитель банка.

Шешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России в сентябре прошлого года. Тогда же была завершена сделка по продаже 100-процентной доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB). Кредитная организация работала в России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года.

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