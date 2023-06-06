Компания из Индии вложит 3 млрд рублей в новое производство в Подмосковье

"Мы рады снова вас видеть у нас в Подмосковье. Всегда приятно иметь дело с компанией, которая выполняет свои обязательства и, более того, имеет перспективу дальнейшего развития. Конечно, мы благодарны, что наша делегация, наш инвестблок был любезно принят партнерами в Индии и провел роуд-шоу, которое позволило найти новых инвесторов. Мы очень надеемся, что кто-то из ваших коллег приедет к нам также инвестировать, создавать рабочие места и, самое главное - привнесет новые технологии в перерабатывающую, обрабатывающую промышленность", - привели в пресс-службе слова Воробьева.