Компания из Индии вложит 3 млрд рублей в новое производство в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор Uflex Group, председатель правления Ашок Чатурведи подписали соглашение о строительстве нового производства по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов в ОЭЗ "Ступино Квадрат", объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"Мы рады снова вас видеть у нас в Подмосковье. Всегда приятно иметь дело с компанией, которая выполняет свои обязательства и, более того, имеет перспективу дальнейшего развития. Конечно, мы благодарны, что наша делегация, наш инвестблок был любезно принят партнерами в Индии и провел роуд-шоу, которое позволило найти новых инвесторов. Мы очень надеемся, что кто-то из ваших коллег приедет к нам также инвестировать, создавать рабочие места и, самое главное - привнесет новые технологии в перерабатывающую, обрабатывающую промышленность", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
В материале поясняется, что объем инвестиций в рамках подписанного соглашения составит 3 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест. На предприятии планируется производить около 28 тыс. тонн краски и клея для пищевых упаковочных материалов ежегодно. Его запуск запланирован на февраль 2025 года.
"Конечно, сегодня особенно ценны отношения между Индией и Россией, в весьма сложное, ответственное для нас время. И премьер-министр Индии, и наш президент делают все для того, чтобы регионы продолжали добрососедское, партнерское взаимодействие. Мы благодарны за такое отношение, и очень надеемся, что наши встречи и дальше будут продуктивными и регулярными", - добавил Воробьев.
В свою очередь Чатурведи поблагодарил губернатора за оказываемую поддержку.
"Когда мы планировали реализацию инвестпроекта, посетили различные регионы России, и Московская область проявила себя, как наиболее ориентированный на деловое взаимодействие регион с абсолютно безукоризненным, выстроенным механизмом государственной поддержки. В 2020 году мы запустили свое первое производство в г. о. Ступино, в сентябре откроем завод по производству CPP пленки. На очереди следующие проекты, в том числе по производству лаков и красок. Мы уверены в поддержке региона, поэтому смело строим планы по дальнейшему развитию", - добавил он.
Как пояснили в пресс-службе, Uflex Group - крупнейшая в Индии компания, работающая в более чем 140 странах. Она входит в топ-10 по производству гибкой упаковки и в топ-5 по производству упаковочной пленки в мире. Всего на территории Московской области работают 10 компаний разной направленности с индийским капиталом. Общий объем инвестиций оценивается в 12 млрд рублей.