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Инвесткомпания "Интерроса" продала управляющую компанию фонда "Восход"

"Интеррос капитал" Владимира Потанина продал УК "Восход", которая управляла одноименным венчурным фондом, его менеджменту, свидетельствуют данные системы СПАРК.

Инвесткомпания "Интерроса" продала управляющую компанию фонда "Восход"
© РИА Новости

С марта 2023 года долей в УК "Восход" в 80% владеет гендиректор фонда "Восход" Руслан Саркисов, еще по 10% компании принадлежит венчурным партнерам фонда Константину Гибало и Артуру Мартиросову.

Компания "Интеррос" в сентябре 2021 года создала венчурный фонд "Восход" для развития стартапов на Дальнем Востоке.

В декабре 2022 года Минфин США ввел санкции против бизнесмена Владимира Потанина и холдинга "Интеррос". В мае этого года гендиректор венчурного фонда "Интерроса" "Восход" Руслан Саркисов также попал в санкционный список США.

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