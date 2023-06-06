Инвесткомпания "Интерроса" продала управляющую компанию фонда "Восход"

"Интеррос капитал" Владимира Потанина продал УК "Восход", которая управляла одноименным венчурным фондом, его менеджменту, свидетельствуют данные системы СПАРК.

С марта 2023 года долей в УК "Восход" в 80% владеет гендиректор фонда "Восход" Руслан Саркисов, еще по 10% компании принадлежит венчурным партнерам фонда Константину Гибало и Артуру Мартиросову.

Компания "Интеррос" в сентябре 2021 года создала венчурный фонд "Восход" для развития стартапов на Дальнем Востоке.