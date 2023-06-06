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Свыше 2 тыс. российских IT-компаний получили подтверждение аккредитации Минцифры

Каждая третья подавшая заявление IT-компания уже подтвердила аккредитацию на получение льгот от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Речь идет о 2 210 фирмах из 6 682 компаний, подавших соответствующее заявление, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Стало известно, сколько IT-компаний в России уже получили льготы
© РИА Новости

Среди льгот, на которые могут рассчитывать IT-компании, — уплата страховых взносов по сниженным тарифам, обнуление налога на прибыль в 2022 — 2024 гг., предоставление льготной ипотеки по ставке до 5% годовых работникам и другие. В настоящее время в России должны подтвердить аккредитацию в общей сложности 10 086 компаний. На данный момент на рассмотрении находятся заявления от 4 472 фирм, уточнили в Минцифры.

«Каждая третья подавшая заявление ИТ-компания уже подтвердила аккредитацию. Более 2 тыс. ИТ-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации. Всего на Госуслугах подали заявления 6,6 тыс. компаний — это более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру», — заключили в ведомстве.

3 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники сообщила, что комитет Госдумы по информполитике, IT и связи обсуждает с рядом российских вузов и Минцифры инициативу расширить число IT-льготников высшими учебными заведениям, готовящими профильных специалистов. Если данное предложение будет одобрено на высшем уровне, подобные университеты получат льготы наравне с аккредитованными разработчиками программного обеспечения.

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