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Emirates планирует расширить парк самолетов

Базирующаяся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) авиакомпания Emirates планирует расширить парк самолетов для удовлетворения растущего спроса на поездки. Об этом сообщил во вторник президент компании Тим Кларк.

Emirates планирует расширить парк самолетов
© globallookpress.com

"Мы находимся на рынке для покупки еще нескольких самолетов", - заявил Кларк на 79-м ежегодном общем собрании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Стамбуле. Его цитирует эмиратская газета The National.

По словам президента Emirates, компания рассматривает самолеты Airbus A350, Boeing 777-9, а также присматривается к меньшему Boeing 787 Dreamline. Однако Кларк отказался раскрыть детали, в том числе объем заказа, пишет издание.

В настоящее время парк Emirates насчитывает 260 самолетов, указывает газета. Авиаперевозчик уже заказал 50 самолетов Airbus A350, 117 самолетов Boeing 777X и 30 самолетов Boeing 787-9. Кроме того, Emirates реализует программу по модернизации более 100 самолетов Airbus A380 и Boeing 777. При этом авиакомпания планирует вывести из эксплуатации Airbus A380, крупнейший пассажирский самолет в мире, в 2032-2033 годах.

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