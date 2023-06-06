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Time of India: отделение канала "Би-би-си" в Индии призналось в уклонении от налогов

Издание Time of India сообщило со ссылкой на источники в правительстве Индии, что представительство «Би-би-си» в стране признало занижение доходов от своей деятельности с целью уклонения от налогов.

СМИ: телеканал «Би-би-си» признался в уклонении от налогов
© Газета.Ru

«Местное представительство корпорации не предоставило информации о размере средств, которые скрывались от налоговых органов и переводились в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне», — сообщил источник индийского издания.

Отмечается, что офисы «Би-би-си» в Дели и Мумбаи были «обследованы» налоговой инспецией, но до сих пор не представили пересмотренные отчеты и не подали письменное заявление в ИТ- отдел налоговой службы.

Еще в феврале в налоговом управлении Индии заявили, что доходы и прибыль, раскрытые подразделениями «Би-би-си», «несоизмеримы с масштабами операций в Индии».

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