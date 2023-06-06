Американский госрегулятор засудит крупнейшую криптобиржу Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на крупнейшую криптобиржу Binance за то, что компания заработала «миллиарды долларов» на отмывании денег.

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Суть иска заключается в том, что Binance заработала порядка $11,6 млрд на транзакциях: якобы активы клиентов биржи смешивались и выводились в обход правил, установленных регулятором, на биржу Binance.US, подконтрольную владельцу Binance Чанпэну Чжао.

В иске фигурирует и компания Sigma Chain, также под управлением Чжао. Период, за который Binance отмывала деньги — с июня 2018 года по июль 2021.