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Американский госрегулятор засудит крупнейшую криптобиржу Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на крупнейшую криптобиржу Binance за то, что компания заработала «миллиарды долларов» на отмывании денег.

Американский госрегулятор засудит крупнейшую криптобиржу Binance
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Суть иска заключается в том, что Binance заработала порядка $11,6 млрд на транзакциях: якобы активы клиентов биржи смешивались и выводились в обход правил, установленных регулятором, на биржу Binance.US, подконтрольную владельцу Binance Чанпэну Чжао.

В иске фигурирует и компания Sigma Chain, также под управлением Чжао. Период, за который Binance отмывала деньги — с июня 2018 года по июль 2021.

Главное обвинение SEC заключается в том, что Binance и её операционная компания BAM Trading управляли биржей Binance.US, созданной для американских клиентов после того, как Binance в 2019 году ушла с американского крипторынка. SEC утверждает, что Чанпэн Чжао и Binance «тайно контролировали» операции Binance.US.

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