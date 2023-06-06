«Беллегпром» заявил об успешной замене западного рынка российским

Председатель промышленного концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина заявила, что после ухода предприятия с западного рынка потери были успешно компенсированы с помощью российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лугиной, «Беллегпром» экспортировал около половины своей продукции на российский рынок, из-за чего концерну было легче адаптироваться, чем другим отраслям.

«Задача по экспорту продукции по отрасли на 2023 год – около 2 миллиардов долларов, она вполне достижима. Рынки Украины, Евросоюза, Америки, Канады были для ряда наших предприятий высокомаржинальными. Однако еще до санкций на рынок РФ приходилось 50-60% экспорта, поэтому нам легче было переориентироваться, чем другим отраслям», – заявила она.

Лугина также добавила, что сложнее всего адаптироваться было Оршанскому льнокомбинату, фабрике «Витебские ковры» и Добрушскому фарфоровому заводу – эти компании поставляли на рынок Европы значительную часть продукции. Председатель также отметила, что сложности в сфере импорта возникли с химикатами, красителями и обрабатывающими веществами. По её словам, «Беллегпром» был вынужден заменить большую часть поставщиков.