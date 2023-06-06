Крупнейший украинский комбинат остановил работу из-за ЧП на Каховской ГЭС

Пресс-служба крупнейшего украинского металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог»объявила об остановке работы предприятия из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщают «Известия».

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«Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена», – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что комбинат ограничил потребление воды и уже остановил несколько производственных процессов. В данный момент в работе всё ещё остаётся доменное и коксохимическое производство.