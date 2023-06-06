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Крупнейший украинский металлургический комбинат остановил работу из-за разрушения Каховской ГЭС

Пресс-служба крупнейшего украинского металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог»объявила об остановке работы предприятия из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщают «Известия».

Крупнейший украинский комбинат остановил работу из-за ЧП на Каховской ГЭС
© commons.wikimedia.org/Andrew J.Kurbiko

«Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена», – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что комбинат ограничил потребление воды и уже остановил несколько производственных процессов. В данный момент в работе всё ещё остаётся доменное и коксохимическое производство.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности. Согласно сообщениям экстренных служб, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров.

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