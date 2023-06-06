Крупнейший украинский комбинат остановил работу из-за ЧП на Каховской ГЭС

Крупнейший украинский металлургический комбинат остановил работу из-за разрушения Каховской ГЭС
Пресс-служба крупнейшего украинского металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог»объявила об остановке работы предприятия из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщают «Известия».
«Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена», – сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что комбинат ограничил потребление воды и уже остановил несколько производственных процессов. В данный момент в работе всё ещё остаётся доменное и коксохимическое производство.
В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности. Согласно сообщениям экстренных служб, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров.