В России могут возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса

Причина — массовые отравления контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе. Как сообщает газета «Известия», предложение организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг .

Глава ОПИ Олег Павлов в своём обращении отметил, что не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, работают с нарушениями обязательных требований.Общее число пострадавших после употребления контрафактного сидра в шести регионах составило 90, 32 человека умерли.