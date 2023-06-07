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В России стандартизируют работу маркетплейсов

Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров находятся на финальном этапе разработки. Об этом заявил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

В России стандартизируют работу маркетплейсов
© РИА Новости

«Стандарты для этих участников рынка на завершающем этапе разработки», — сказал Соколов, его слова приводит ТАСС.

Там отметили, что в стандартах прописаны обязанности для площадок и продавцов.

Как сообщил Соколов, площадки будут обязаны оставлять открытым состав услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату, а также не смогут накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.

Ранее по всей России прошли забастовки работников в пунктах выдачи Wildberries. Поводом послужила обновленная система штрафов, когда с сотрудников могли удерживать до 100% заработной платы. URA.RU приводило сводку о событиях. Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов, передает «Национальная служба новостей».

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