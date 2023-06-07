Сбер выбрал 25 стартапов четвертой волны Sber500

Команды приступили к обучению, которое продлится шесть недель. Успешные выпускники получат возможность протестировать свои решения в Сбере и в 30 корпорациях-партнерах, а по результатам пилотов — заключить долгосрочные контракты и привлечь инвестиции.

«Отбирая проекты для участия в акселераторе, мы уделяли особое внимание инновационности решений и их применимости в направлениях, приоритетных для Сбера и для наших партнеров. Уверен, что по окончании акселератора стартапы-участники приобретут бесценный опыт и знания от лучших международных экспертов», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин .

Всего на участие в акселераторе претендовало 1250 стартапов из 36 стран. Из них 150 приняли участие в буткемпе — отборочном образовательном этапе, состоящем из серии воркшопов с международными менторами и практических заданий. А 25 лучших проектов отобраны для акселерации, среди них — стартапы из России, Индии и Турции.