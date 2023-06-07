В HeadHunter призвали работодателей чаще нанимать возрастных соискателей

"Можно сказать, что рынок труда с точки зрения вакансий восстановился. В то же время непростая ситуация с соискателями. Активность соискателей примерно находится на одном и том же уровне, резюме сегодня больше, чем их было в январе 2022 на 12%. Но мы видим, что спрос на персонал сегодня растет быстрее, чем появляется новый соискатель", - уточнила эксперт.