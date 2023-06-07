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Активы клиентов Binance оказались под угрозой кражи

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США считает, что активы американских клиентов криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. на общую сумму около $2,2 млрд могут быть украдены основателем Чанпэном Чжао. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNBC.

Активы клиентов Binance оказались под угрозой кражи
© Unsplash

Комиссия выступает за временную заморозку этих активов. С соответствующим требованием она обратилась в суд.

5 июня Binance и Чжао были предъявлены обвинения в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами. В сообщении SEC говорится, что они «обладали полной свободой действий в отношении активов клиентов на миллиарды долларов».

По словам юристов комиссии, американским подразделением Binance.US не была предоставлена четкая информация о том, кто именно контролирует активы клиентов биржи.

У Binance отсутствует официальная штаб-квартира. Информации о том, где находится сам Чжао, нет. СМИ пишут, что он сейчас пребывает в ОАЭ.

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