Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Комиссия по слушаниям Nasdaq оставила в силе решение руководства биржи о делистинге ценных бумаг интернет-ретейлера Ozon, но компания, как сообщили в ее пресс-службе, намерена повторно оспорить делистинг в следующей инстанции в течение двух недель.

"Комиссия оставила решение биржи о делистинге в силе. У компании есть право оспаривать решение о делистинге второй раз, и в течение ближайших двух недель мы обратимся в следующую апелляционную инстанцию - совет по рассмотрению листинга и слушаний при Nasdaq - с требованием пересмотреть решение", - сообщили в Ozon.