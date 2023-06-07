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Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Комиссия по слушаниям Nasdaq оставила в силе решение руководства биржи о делистинге ценных бумаг интернет-ретейлера Ozon, но компания, как сообщили в ее пресс-службе, намерена повторно оспорить делистинг в следующей инстанции в течение двух недель.

Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon
© globallookpress.com

Ответ комиссии на апелляцию Ozon был получен компанией 6 июня.

"Комиссия оставила решение биржи о делистинге в силе. У компании есть право оспаривать решение о делистинге второй раз, и в течение ближайших двух недель мы обратимся в следующую апелляционную инстанцию - совет по рассмотрению листинга и слушаний при Nasdaq - с требованием пересмотреть решение", - сообщили в Ozon.

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