Vans и The North Face приняли решение о работе магазинов в России

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, которому принадлежат бренды Vans, The North Face, закроет свои торговые точки на территории РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

При этом, как отмечается, местное подразделение брендов будет переведено компанией на оптовые поставки. По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, переориентация бизнеса VF Corporation в России - компромиссный вариант.

Благодаря данному шагу компания сохранит обороты бизнеса, уточнила она.

По итогам 2022 года выручка «ВФ Си-Ай-Эс» сократилась на 50,8% год к году, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток составил 306,97 млн руб. против прибыли в 420 млн руб. в 2021 году.