Почти половине россиян не хватает времени на сон четыре дня в неделю.

Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 трлн ₽ в год по всей России, пишет РБК.

Снижение эффективности работы невыспавшихся сотрудников ведёт к снижению производительности труда, что приводит к переплатам работодателя. В среднем, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 291 миллиард ₽ в месяц или 3,5 триллионов ₽ в год по всей России. Сумма оказалась почти на 100 миллиардов ₽ в месяц больше, чем в 2019 году.