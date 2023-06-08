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Названа сумма, которую компании переплачивают невысыпающимся работникам

Почти половине россиян не хватает времени на сон четыре дня в неделю.

Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 трлн ₽ в год по всей России, пишет РБК.

Снижение эффективности работы невыспавшихся сотрудников ведёт к снижению производительности труда, что приводит к переплатам работодателя. В среднем, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 291 миллиард ₽ в месяц или 3,5 триллионов ₽ в год по всей России. Сумма оказалась почти на 100 миллиардов ₽ в месяц больше, чем в 2019 году.

Опрос показал, что в среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю и 48% респондентов заявили о недостатке сна. Каждый третий недосыпающий участник исследования (30%) заявил, что в такие дни эффективность его работы снижается на 51-75% по сравнению с днём, когда отдых был достаточным. Больше всего недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59%. Среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58%).

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