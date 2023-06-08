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Bloomberg: TikTok намерен вчетверо увеличить доходы от электронной коммерции в 2023 году

TikTok планирует в нынешнем году расширить бизнес в сфере электронной торговли более чем в четыре раза. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: TikTok намерен вчетверо увеличить доходы от электронной коммерции
© globallookpress.com

По его информации, TikTok стремится довести объем онлайн-продаж в 2023 году до $20 млн. Соцсеть делает ставку на рынки Юго-Восточной Азии, а также на расширение торговли в США и Европе.

Встроенный инструмент TikTok Shop позволяет приобретать товары во время просмотра коротких видеороликов. Разработчики надеются, что некоторые пользователи могут даже использовать приложение в качестве альтернативы американскому интернет-магазину Amazon. Такие прогнозы соцсеть основывает на достижениях своей внутренней китайской версии Douyin, которой удалось переманить значительную часть клиентов у китайского гиганта интернет-коммерции Alibaba.

Ранее власти США неоднократно грозились ограничить работу TikTok на территории страны. По оценкам американских спецслужб, китайская социальная сеть представляет угрозу национальной безопасности. Платформа насчитывает более 150 млн пользователей только в США.

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