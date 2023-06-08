Bloomberg: TikTok намерен вчетверо увеличить доходы от электронной коммерции

TikTok планирует в нынешнем году расширить бизнес в сфере электронной торговли более чем в четыре раза. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, TikTok стремится довести объем онлайн-продаж в 2023 году до $20 млн. Соцсеть делает ставку на рынки Юго-Восточной Азии, а также на расширение торговли в США и Европе.

Встроенный инструмент TikTok Shop позволяет приобретать товары во время просмотра коротких видеороликов. Разработчики надеются, что некоторые пользователи могут даже использовать приложение в качестве альтернативы американскому интернет-магазину Amazon. Такие прогнозы соцсеть основывает на достижениях своей внутренней китайской версии Douyin, которой удалось переманить значительную часть клиентов у китайского гиганта интернет-коммерции Alibaba.